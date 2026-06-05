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ABD'den Orta Doğu'ya Seyahat Uyarısı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölge ülkelerine yönelik seyahat uyarısı yayımladı. Bazı ülkeler için seyahatin yeniden değerlendirilmesi, bazıları için ise seyahat edilmemesi tavsiye edildi.

(ANKARA) - Abd Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki "yüksek gerilimden dolayı güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam etmesi ve hızla değişebileceği" nedeniyle bölge ülkelerine yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın Konsolosluk İşleri biriminin X hesabından dün yapılan paylaşımda, "Orta Doğu: Bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam etmekte ve hızla değişebilmektedir. Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarına tedbirli olmaya devam etmeleri gerektiğini hatırlatıyor ve haberleri takip etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "Seviye 3"ün (seyahati yeniden değerlendirin) devam ettiği belirtildi. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için "seyahat etmeyin" uyarısı anlamına gelen "Seviye 4"ün sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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