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ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
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ABD'nin Yemen'deki Husilerle ateşkese varması ve İran ile nükleer müzakerelere başlanması sonrası İsrail'e olan tavrı bir anda değişti. Üst düzey ABD'li bir yetkili, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmaması durumunda çok ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi.

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle ABD'li yetkililer arasında bir toplantı yapıldı.

Toplantıya katılan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakerelerdeki tutumunu sert bir şekilde eleştirerek, İsrail dahil olmasa bile ABD'nin Suudi Arabistan ile bölgesel bir anlaşmaya varacağını söyledi.

Gazze'deki esirlerin şimdiye kadar savaşı sona erdirmemenin bedelini ödediğini belirten yetkili, "Sadece esirler için değil, anlaşma yapmazsa İsrail için bunun bedeli çok ağır olacak." dedi.

Haberde ismi paylaşılmayan ABD'li yetkili, Husilerle yapılan ateşkes anlaşmasının sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "İsrail aklını başına almazsa anlaşma İsrail olmadan gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Toplantıda yer alan İsrailli esir yakınlarının, ABD'li yetkili tarafından kullanılan ifadeleri "geleneksel olarak İsrail'i kayıtsız şartsız desteklediği düşünülen bir müttefikten gelen ton değişikliği" olarak yorumladıkları belirtildi.

ABD İLE HUSİLER ARASINDA SAĞLANAN ATEŞKEŞ

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" oluşturduğunu aktarmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Husilerle ateşkes yapmasına karşın Yemen'i hedef almaya devam edeceklerini söylemişti.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMGk:

Oyalama taktikler kimse yemiyor artık

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Haber YorumlarıOsman Keleş:

laf it iti ısırmaz

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Haber Yorumlarıhrbkq5khf4:

hayırdırlan güneş batıdanmı doğuyor yoksa ?? ama siz bu cümleye bile yakışacak mahlukat değilsiniz.

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Haber YorumlarıDavut :

Bu gösteriyor ki kuyruğunu bacağının arasına alıp boyun büken değil, dik duran kazanır veya daha şanslı olur

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Haber Yorumlarıhsyn cskn:

yalan algı manüpilasyon

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Haber YorumlarıEkSeS:

İnanmayın ve haber yapmayın böyle "abd yetkililere" . Obama, kapısının önünde neityahuyu 3 bekletti diye , kongre toplandı . Aralarında gördüğüm en büyük gerginlik 3 saat bekletmek oldu. "bedel öder" demekle , itraili uyarıyor anlamında ..tehdit değil . itler aynı değişen bir?ey yok.

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Haber Yorumlarısuat tufekci:

trışkadan nağmeler göya türkiyede bazıları oy oranını artırırsın diye ne amerika israilden nede israil amerikadan kopar

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