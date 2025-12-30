Haberler

ABD'den İran ve Venezuela'ya yaptırım kararı

ABD'den İran ve Venezuela'ya yaptırım kararı
Güncelleme:
ABD, İran'ın İHA ve balistik füze programlarını hedef alarak, İran ve Venezuela'da bulunan toplam 10 kuruluş ve kişiye yaptırım uyguladı. Yaptırımlar, İran yapımı İHA'ların satışına katkıda bulunan bir Venezuela şirket ile İran'ın İHA ve balistik füze programlarını destekleyen kuruluş ve kişileri içeriyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran ve Venezuela'da bulunan kuruluşlara yönelik yeni yaptırım programını devreye soktu.

ABD, İran ve Venezuela'ya yeni yaptırımlar uyguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ve Venezuela'da bulunan toplam 10 kuruluş ve kişiye yaptırım listesine aldığını duyurarak, bu kişi ve kuruluşlar arasında İran yapımı İHA'ların satışına katkıda bulunan bir Venezuela şirket ile İran'ın İHA ve balistik füze programlarını destekleyen kuruluş ve kişilerin yer aldığını açıkladı.

İRAN VE VENEZUELA'YA YAPTIRIM

İran'ın Venezuela'ya silah sağlamaya devam etmesinin bölgedeki ABD çıkarları için bir tehdit oluşturduğunu belirten Bakanlık, "Bugünkü yaptırım kararı, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca İran'a yaptırımların ve diğer kısıtlamaların yeniden uygulanmasının önemini vurgulamaktadır. Bugün belirlenen kuruluşlar ve kişiler, İran'ın askeri amaçlı İHA'larını aktif olarak yaygınlaştırdığını ve BM kısıtlamalarını ihlal ederek füze programlarıyla bağlantılı malzemelerin tedarikini sürdürdüğünü göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASININ ÖNÜNE GEÇMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlık, ABD'nin İran'ın balistik füze programını kısıtlamak, asimetrik ve konvansiyonel silah kabiliyetleri geliştirmesini engellemek, nükleer silaha sahip olmasının önüne geçmek ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayan varlık ve kaynaklara erişimini engellemek için harekete geçmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

ödünüz gidiyor bu iki devletten siyonistler

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

İran başkanı helikopter kazası bence çok iyi araştırılmalı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

