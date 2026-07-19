Haberler

ABD: İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı

ABD: İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik 8 gece süren hava saldırılarının tamamlandığını, askeri tesislerin vurulduğunu ve İran'ın kapasitesinin zayıflatılmaya devam edileceğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik üst üste 8 gece devam eden saldırı dalgasının sona erdiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından İran'a düzenlenen son saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD saldırılarının 8'inci gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının vurulduğu kaydedilerek, yeni saldırı dalgasının tamamlandığı aktarıldı. İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceği vurgulanan açıklamada, 'Ürdün'de 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle' İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun da hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, Orta Doğu'da 50 bin ABD'li askeri personelin çalıştığı da ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan'da Cumhurbaşkanı Sulyok kendisini görevden alan yasayı onayladı

Ülke tarihinde ilk: Cumhurbaşkanı bu imzayla kendisini görevden aldı

Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü

Cezaevine götürülürken öldürüldü
Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

İspanya mı Arjantin mi? Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti
Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama

İşte tarihin en pahalı düğünü! Harcanan para dudak uçuklattı
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil

Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
İsrail basını: ABD, İran'a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor

Trump durmuyor! İsrail basınından dünyayı tedirgin eden haber