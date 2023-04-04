ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren görüşmeyle ilgili açıklama: Rutin bir ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'e "Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Haddini bileceksin" sözleriyle tepki göstermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurtdışında görevli büyükelçilerin, tüm taraflarla görüşmesinin rutin olduğu ifade edildi.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etmişti.

"SEN CUMHURBAŞKANI'NDAN NASIL RANDEVU İSTEYECEKSİN?"

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Flake'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ya ayıptır. Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin, senin buradaki muhatabın cumhurbaşkanıdır. Sen şimdi bundan sonra hangi yüzle kalkıp da cumhurbaşkanından randevu isteyeceksin? Bizim kapılar ona kapandı" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DEN ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüşmeyle ilgili açıklamada "Yurtdışında görevli ABD büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte. Aynı durum Türkiye'de, Büyükelçi Flake için de geçerli" ifadelerine yer verildi.