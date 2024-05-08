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ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler

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Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sürerken ABD'den çarpıcı bir hamle geldi. Biden yönetimi Refah'taki büyük bir kara operasyonunda kullanılmasından korktukları için İsrail'e 2.000 ve 500 kiloluk bombalardan oluşan sevkiyatı durdurdu. Bu, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısı 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak sürüyor. Taraflar arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken ABD'den İsrail'e yönelik şaşırtan bir hamle geldi. Biden yönetimi, İsrail'in Refah'taki büyük bir kara operasyonunda kullanabileceği endişesiyle bomba sevkiyatını durdurdu.

SALDIRILARIN 215'NCİ GÜNÜNDE DİKKAT ÇEKEN ADIM

Savaşın 215'nci gününde ABD, ilk kez farklı bir adım attı. ABD, potansiyel bir Refah operasyonuna ilişkin endişelerini dile getirmek ve İsrail'in tam kapsamlı bir işgal gerçekleştirmek yerine şehirde Hamas'ı nasıl hedef alabileceğine dair alternatifler sunmak için son aylarda üst düzey İsrailli yetkililerle bir çift sanal toplantı düzenledi.

Yetkili, "İsrailli liderler geçen ay böyle bir operasyon konusunda bir karar noktasına yaklaşmış gibi görünürken, Refah'ta kullanılabilecek belirli silahların İsrail'e transfer edilmesi teklifini dikkatle incelemeye başladık" dedi.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili ise The Times of Israel'e yaptığı açıklamada, bu görüşmelerin devam edeceğini ancak Beyaz Saray'ın endişelerini aktarmada yetersiz olduğunu belirlediğini söyledi.

ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler

"REFAH'TA KULLANILMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Yetkili, incelemenin geçen hafta 1.800 adet 2.000 lb'lik bomba ve 1.700 adet 500 lb'lik bomba sevkiyatının duraklatılmasıyla sonuçlandığını açıkladı ve Beyaz Saray'ın özellikle İsrail'in 2.000 lb'lik bombaları yoğun nüfuslu Refah'ta kullanacağından endişe duyduğunu belirtti

ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler

ABD'DEN İSRAİL'E İLK AMBARGO

Gazze'de devam eden insani krizde ABD yönetimi, koşulsuz destek verdiği İsrail'e bu defa ambargo uygulamış oldu. Bu olay, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.

ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Operasyon İsrail Refah Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Baykal Palandoken:

Ülkesi karıştı. Yoksa masumları önemsedikleri için değil...

233
2
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Vatansever:

Çok doğru

yanıt84
yanıt1
JY:

BİDEN ZAYIF ?İR LİDER ABD'NİN BAŞINDA BUSH GİBİ GENÇ DİNAMİK ZOR KARAR ALMAKDAN KORKMAYAN BİR LİDER GÖRMEK İSTİYORUM.

yanıt1
yanıt65
dikduran adam:

NİYE MOM ÖYLELERİNDEN Mİ HOŞANIYOR

yanıt17
yanıt0
Güven önemlş:

inandırıcı değil

yanıt16
yanıt0
AHMET ERDEM KARACA:

Hiç bir masumun ahı yerde kalmaz. Bir gün sizde yok olup gideceksiniz.

146
4
yanıtYanıtla
Nurullah Aydın:

yine ne şeytanlık peşinde kafir

111
3
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Murat Celik:

Savaş Amerika ile Dünya arasındaki bir savaş bence katliam yapılıyor

65
0
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JY:

ABD TEROR İLE SAVAŞDA YARDIM ETMEYECEKSE GÖLGE OLMASIN YETER.

6
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Said Kurt:

Ellerinde yeterince vardır. İhtiyaç olsa gönderirler

7
0
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