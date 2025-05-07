ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci için nakil kararı

Filistin'i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için hükümetin kefalet duruşmasına katılmasının engellenmesine dair itirazı reddedildi. Öztürk, kefalet duruşmasına katılabilmesi için Vermont'a nakledilecek.

ABD'nin New York kentindeki İkinci Temyiz Dairesi, Filistin'i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında kararını verdi.

HÜKÜMETİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Öztürk'ün "kefalet duruşmasına katılmasının engellenmesine dair itirazında" hükümetin nakil erteleme talebi reddederek, Öztürk'ün Louisiana'da kefalet duruşmasının yapılacağı Vermont'a nakledilmesine hükmetti.

14 MAYIS'A KADAR NAKLEDİLECEK

Temyiz Mahkemesi, Öztürk'ün en geç 14 Mayıs'a kadar Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözetiminde kefalet duruşmasının yapılacağı Vermont'a nakledileceğini belirterek, Vermont Bölge Mahkemesi'nin bu yeni karara göre duruşma takvimini değiştirme hakkına sahip olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta yerel saatle 17.15 sıralarında Boston kentinde evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Fulbright bursu alan ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek için evinden çıktığı sırada durdurulmuş ve etrafı bir anda yüzleri kapalı 6 sivil ICE görevlisi tarafından sarılmıştı. Öztürk, itirazlarına rağmen yaklaşık 2 dakika sonra kelepçelenerek bir araca bindirilmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin destekçisi Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddia edilmiş, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir sözcü Öztürk'ün Louisiana eyaletindeki ICE İşlem Merkezi'ne transfer edildiğini söylemişti. Boston Bölge Mahkemesi, ise Öztürk'ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurmuştu.

Öztürk'ün avukatları tarafından açılan davada, Vermont'ta düzenlenecek kefalet duruşmasına fiziksel olarak katılabilmesi için mahkeme nakil kararı vermiş ancak ABD hükümeti bu nakil kararını temyize götürerek durdurmak istemişti.