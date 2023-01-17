ABD'deki Halkbank davasında karar çıkmadı! Yargıçlar görüş ayrılığı yaşadı

Halkbank'ın ABD'deki davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirmeye alan yüksek mahkeme, bugün avukatları dinledi. Mahkemedeki yargıçların görüş ayrılığı yaşadığı belirtilirken davada karar çıkmadı.

2016 yılında New York Federal Mahkemesi'nde başlayan Rıza Sarraf davasına 2019 yılında sanık olarak eklenen Halkbank için bugün ABD'de temyiz duruşması görüldü.ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki dokuz yargıç, Halkbank'ın yaptığı itirazdaki savunmaları dinledi.

HALKBANK İDDİALARI REDDETTİ

Reuters'ta yer alan habere göre Halkbank, ABD yaptırımlarından kaçmak için paravan şirketler kullanarak banka dolandırıcılığı ve kara para aklama yöntemlerini uyguladığı iddialarını reddetti.

Halkbank, Türkiye'ye ait kamu kuruluşu olduğu için Egemen Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası'na göre ABD'de bir ceza mahkemesinde yargılanamayacağı iddiasıyla yüksek mahkemeye başvurmuştu. Yüksek mahkeme de Halkbank'ın başvurusunu değerlendirmeye alarak bir oturumla avukatları dinlemeyi kabul etmişti.

İRAN DAVASI

Halkbank hakkında ABD'yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, 'Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı İran'a para transferleri yaparak ihlal etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak, kara para aklamak suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı başsavcılık bürosu şimdiye kadar yazılı yöntemle mahkemeye sundukları savunma ve iddialarını bugün yapılacak duruşmada sözlü olarak mahkeme heyetine anlatacak.

Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.

YARGIÇLAR GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞADI

Halkbank'ın savunma avukatları ve savcılık, en fazla 30 dakikada iddia ve savunmalarını sunduktan sonra, mahkeme heyetinin sorularını da yanıtladı. Mahkemede bulunan yargıçlar Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch ve Sonia Sotomayor, Halkbank davasının diğer ülkelerle ilgili yargılamalarda sorun yaratabileceği görüşünde bulundu.

KARAR ÇIKMADI

Halkbank'ın temyiz başvurusuna ilişkin bugünkü duruşmadan karar çıkmadı.

Uzmanlar Halkbank'ın Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolunun açılmasındaki en önemli nedenin şimdiye kadar yasayla ilgili farklı temyiz mahkemelerinde alınan farklı kararlar için bir emsal oluşmasını sağlamak olduğunu da belirtiyor.