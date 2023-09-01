ABD'de yangın kurtarma ekipleri alevler arasında kalan genç bir adamı kurtardı

ABD'nin Washington eyaletinde başlayan orman yangınlarında, yangın tahliyeleri sırasında alevlerin arasında kalan bir genç adam, kurtarma ekipleri tarafından cesur bir şekilde kurtarıldı. Yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti ve büyük hasarlar meydana geldi.