ABD'de yangın kurtarma ekipleri alevler arasında kalan genç bir adamı kurtardı
ABD'nin Washington eyaletinde başlayan orman yangınlarında, yangın tahliyeleri sırasında alevlerin arasında kalan bir genç adam, kurtarma ekipleri tarafından cesur bir şekilde kurtarıldı. Yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti ve büyük hasarlar meydana geldi.
- ABD'de alevlerin arasında nefes kesen kurtarma operasyonu
WASHINGTON - ABD'de yangın kurtarma ekipleri tahliyeler sırasında alevler içinde kalan genç bir adamı yangınların arasına dalarak kurtardı.
ABD'nin Washington eyaletinde başlayan orman yangınlarında nefes kesen bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Spokane ilçesi Şerif Ofisi Yardımcısı Brittan Morgan, yangın tahliyeleri sırasında alevlerin arasında kalan vatandaşları fark etti. Hemen harekete geçen Brittan, aracıyla canını hiçe sayarak alevlerin arasında daldı. Birçok kişiyi kurtaran Morgan'ın bu cesur hareketi takdir topladı.
Öte yandan, yangınlarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 10 bin 85 dönüm arazinin küle döndüğü ve 200'den fazla evde hasar meydana geldiği kaydedildi.