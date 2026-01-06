ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı
ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonu ve Nicolas Maduro ile eşinin kaçırıldığı yönündeki gelişmeler gündemdeki yerini korurken, ABD'den gelen bir sokak röportajı görüntüsü sosyal medyada olay oldu. Mikrofon uzatılan bir kadın, Trump'ın operasyonunu eleştirdikten hemen sonra röportaj sırasında gözaltına alındı.
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kaçırılması gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken ABD'den gelen bir görüntü ise "Yok artık" dedirtti.
RÖPORTAJ SIRASINDA GÖZALTI
Sokak röportajı için mikrofon uzatılan bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela operasyonunu eleştirdikten sonra röportaj sırasında gözaltına alındı.
"DÜNYADA ARTIK ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ"
Kısa sürede viral olan videonun altına "Hani ifade özgürlüğü vardı", "Özgürlükler ülkesi değil barbarlar ülkesi", "Dünyada artık orman kanunları geçerli", "Demokrasi, özgürlük ve insan haklarınasıl da işliyor ABD'de", "Özgürlüğe, demokrasiye hoş geldiniz", "Trump muhalifleri topluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.