ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kaçırılması gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken ABD'den gelen bir görüntü ise "Yok artık" dedirtti.

RÖPORTAJ SIRASINDA GÖZALTI

Sokak röportajı için mikrofon uzatılan bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela operasyonunu eleştirdikten sonra röportaj sırasında gözaltına alındı.

"DÜNYADA ARTIK ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Hani ifade özgürlüğü vardı", "Özgürlükler ülkesi değil barbarlar ülkesi", "Dünyada artık orman kanunları geçerli", "Demokrasi, özgürlük ve insan haklarınasıl da işliyor ABD'de", "Özgürlüğe, demokrasiye hoş geldiniz", "Trump muhalifleri topluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.