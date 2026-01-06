Haberler

ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı

ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı
ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonu ve Nicolas Maduro ile eşinin kaçırıldığı yönündeki gelişmeler gündemdeki yerini korurken, ABD'den gelen bir sokak röportajı görüntüsü sosyal medyada olay oldu. Mikrofon uzatılan bir kadın, Trump'ın operasyonunu eleştirdikten hemen sonra röportaj sırasında gözaltına alındı.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela operasyonunu eleştiren bir kadın sokak röportajı sırasında gözaltına alındı.
  • Kadının gözaltına alınmasıyla ilgili viral videoya 'Hani ifade özgürlüğü vardı' ve 'Demokrasi, özgürlük ve insan haklarınasıl da işliyor ABD'de' gibi yorumlar yapıldı.

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kaçırılması gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken ABD'den gelen bir görüntü ise "Yok artık" dedirtti.

RÖPORTAJ SIRASINDA GÖZALTI

Sokak röportajı için mikrofon uzatılan bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela operasyonunu eleştirdikten sonra röportaj sırasında gözaltına alındı.

"DÜNYADA ARTIK ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Hani ifade özgürlüğü vardı", "Özgürlükler ülkesi değil barbarlar ülkesi", "Dünyada artık orman kanunları geçerli", "Demokrasi, özgürlük ve insan haklarınasıl da işliyor ABD'de", "Özgürlüğe, demokrasiye hoş geldiniz", "Trump muhalifleri topluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

işte gerçek batı demokrasisi. bizimkiler örnek alsın

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRegal:

Yapay zeka belli zaten

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

yaaa demekrasinin bel kemiği amerikaya bak sen ulan bizdeklerde sokak röportajında istedikleri hakareti ediyorlar üstüne bizim ülkede özğür değiliz diye dolanıyorlar amerika gibi yapacaksın

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFsp FSP:

Yapay zeka videosu olduğu o kadar belli ki. Yeni nesil habercilik bu mu gerçekten.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet bilen:

JY VEFA NERDESİNİZ ÇOK SEVDİĞİNİZ AMERİKA İŞTE BU… HAYDUTLAR ÜLKESİ BİR GÜN BU ZULME SİZLER DAHİL HERKES MARUZ KALABİLİR BUNU UNUTMAYALIM

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

Alın size skk ABD demokrasi ve özgürlüğü ve bunlara kanka olanlara tapanlar iyi izleyin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla





