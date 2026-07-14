Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı

ABD'de hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine kız kardeşi Darline Graham atandı.

ABD'nin Cumhuriyetçi Güney Carolina Valisi Henry McMaster, düzenlediği basın toplantısında, yasalar gereği eyaleti temsil edecek ismi belirleme yetkisine sahip olduğunu bildirdi. Vali McMaster, bu kapsamda yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere Graham'ın kız kardeşi Nordone'u atadı. Bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen 62 yaşındaki Nordone, Güney Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü ünvanını alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı