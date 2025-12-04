Haberler

ABD'de üniversite katliamı son anda önlendi

ABD'de üniversite katliamı son anda önlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Delaware Üniversitesi'nde okuyan 25 yaşındaki öğrenci Luqmaan Khan, kampüs polisine yönelik kanlı bir saldırı planladığı iddiasıyla tutuklandı. Khan'ın aracında ve evinde bulunan silahlar ve saldırı planları, bir trafik kontrolü sırasında ortaya çıktı. Üniversite, öğrencinin tüm kampüslerden men edildiğini duyurdu. Khan, yasa dışı makineli tüfek bulundurmak başta olmak üzere ağır federal suçlamalarla yargılanacak.

ABD'nin Delaware eyaletinde muhtemel bir üniversite katliamı, rutin bir trafik kontrolü sayesinde son anda engellendi. Polis, 25 yaşındaki öğrenci Luqmaan Khan'ın aracında cephanelik ve kampüs polisine yönelik ayrıntılı saldırı planları buldu.

CEPHANELİK GİBİ ARAÇ

Khan, geçtiğimiz hafta New Castle County'de rutin bir trafik durdurması sırasında yakalandı. Yetkililer, öğrencinin aracında 27 mermiyle dolu bir Glock .357 tabanca, üç adet 27 mermilik şarjör, zırhlı balistik plaka, not defteri ve kompozisyon defteri buldu.

Defterde, silahların "bir saldırıda nasıl kullanılacağı", polis tespitinden "nasıl kaçılacağı" ve Delaware Üniversitesi Polis Departmanı binasının giriş-çıkış planları yer aldı.

EVİNDE YASADIŞI MAKİNELİ TÜFEK DÖNÜŞTÜRÜCÜ BULUNDU

Fox News'in haberine göre, FBI'ın Khan'ın Wilmington'daki evine yaptığı baskında durum daha da vahim hâle geldi. Evde "Switch" adı verilen, tabancayı tam otomatik makineli tüfeğe çeviren yasadışı parça takılmış Glock 19, dürbün ve kırmızı nokta nişangahlı 556 kalibrelik tüfek, 11 adet uzatılmış şarjör, içinde boş mermi bulunan taktik yelekler ele geçirildi.

Savcılık, tüm bu ekipmanın bir kampüs saldırısı için hazırlandığını düşünüyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİYİ UZAKLAŞTIRDI

Delaware Üniversitesi Geçici Başkanı Laura Carlson, Khan'ın lisans öğrencisi olduğunu doğruladı ve öğrencinin tüm kampüslerden men edildiğini, soruşturma sonuçlanana kadar üniversiteden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

SAVCILIK: BÜYÜK BİR FELAKET ÖNLENDİ

ABD Savcısı Vekili Julianne E. Murray, yapılan koordineli operasyonun önemini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Bu dava, en kötü senaryo yaşanmadan önce Delaware'deki ciddi bir tehdidi etkisiz hâle getirmek için mükemmel bir iş birliğidir."

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Luqmaan Khan, yasa dışı makineli tüfek bulundurmak başta olmak üzere ağır federal suçlamalarla yargılanacak. Suçların toplam cezası 10 yıla kadar hapis.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında tutuklandı

Gözaltındaki ünlü illüzyonist Aref Ghafouri için karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu adamı kim durduracak?
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
Aboubakar'dan çok konuşulacak Icardi-Osimhen kıyaslaması

Icardi mi yoksa Osimhen mi? Verdiği cevapla yıldız ismi ezip geçti
Yunanistan İsrail'den 700 milyon Euro'ya roketatar sistemi alacak

Ege'de dengeler değişiyor, Yunanistan'dan 700 milyon Euro'luk alım
Galatasaray'dan Fenerbahçeli yıldız için savcılığa suç duyurusu

G.Saray, Fenerbahçeli yıldız için savcılığa suç duyurusunda bulundu
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Putin'in 'Savaşa hazırız' restine NATO'dan yanıt

Tansiyon yükseliyor! Putin'in "savaş" restine NATO'dan yanıt
'Adile' galasında gözyaşları: Tarık Ündüz tiyatro efsanesi dedesini oynadı

Tiyatronun efsane ismini torunu oynadı, galada gözyaşları sel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.