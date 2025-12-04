ABD'de üniversite katliamı son anda önlendi

ABD'nin Delaware eyaletinde muhtemel bir üniversite katliamı, rutin bir trafik kontrolü sayesinde son anda engellendi. Polis, 25 yaşındaki öğrenci Luqmaan Khan'ın aracında cephanelik ve kampüs polisine yönelik ayrıntılı saldırı planları buldu.

CEPHANELİK GİBİ ARAÇ

Khan, geçtiğimiz hafta New Castle County'de rutin bir trafik durdurması sırasında yakalandı. Yetkililer, öğrencinin aracında 27 mermiyle dolu bir Glock .357 tabanca, üç adet 27 mermilik şarjör, zırhlı balistik plaka, not defteri ve kompozisyon defteri buldu.

Defterde, silahların "bir saldırıda nasıl kullanılacağı", polis tespitinden "nasıl kaçılacağı" ve Delaware Üniversitesi Polis Departmanı binasının giriş-çıkış planları yer aldı.

EVİNDE YASADIŞI MAKİNELİ TÜFEK DÖNÜŞTÜRÜCÜ BULUNDU

Fox News'in haberine göre, FBI'ın Khan'ın Wilmington'daki evine yaptığı baskında durum daha da vahim hâle geldi. Evde "Switch" adı verilen, tabancayı tam otomatik makineli tüfeğe çeviren yasadışı parça takılmış Glock 19, dürbün ve kırmızı nokta nişangahlı 556 kalibrelik tüfek, 11 adet uzatılmış şarjör, içinde boş mermi bulunan taktik yelekler ele geçirildi.

Savcılık, tüm bu ekipmanın bir kampüs saldırısı için hazırlandığını düşünüyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİYİ UZAKLAŞTIRDI

Delaware Üniversitesi Geçici Başkanı Laura Carlson, Khan'ın lisans öğrencisi olduğunu doğruladı ve öğrencinin tüm kampüslerden men edildiğini, soruşturma sonuçlanana kadar üniversiteden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

SAVCILIK: BÜYÜK BİR FELAKET ÖNLENDİ

ABD Savcısı Vekili Julianne E. Murray, yapılan koordineli operasyonun önemini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Bu dava, en kötü senaryo yaşanmadan önce Delaware'deki ciddi bir tehdidi etkisiz hâle getirmek için mükemmel bir iş birliğidir."

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Luqmaan Khan, yasa dışı makineli tüfek bulundurmak başta olmak üzere ağır federal suçlamalarla yargılanacak. Suçların toplam cezası 10 yıla kadar hapis.