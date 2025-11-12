Haberler

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı
Güncelleme:
ABD'de bilimsel araştırmalar yürütürken tutuklanan Türk fizikçi Dr. Furkan Dölek için kefalet kampanyası başlatıldı. Yerel mahkeme, Dölek'in serbest kalabilmesi için 50 bin dolar kefalet belirlerken, ailesi ve akademik çevreler bilim insanının özgürlüğüne kavuşması için destek çağrısında bulundu.

  • ABD'de tutuklanan Türk fizikçi Dr. Furkan Dölek için mahkeme 50 bin dolar kefalet belirledi.
  • Dr. Furkan Dölek, 2020 yılında 'üçlü üstel bozunma uyumu' problemini çözen dünyadaki ilk bilim insanı oldu.
  • Dr. Furkan Dölek'in ailesi ve arkadaşları, kefalet bedelinin karşılanması için çevrim içi bağış kampanyası başlattı.

ABD'de bilimsel araştırmalar yürütürken tutuklanan ve 2 aydan fazla süredir parmaklıklar arkasında olan Türk fizikçi Dr. Furkan Dölek için mahkeme 50 bin dolar kefalet belirledi.

Bir zamanlar laboratuvarlarda parçacık fiziği üzerine çalışan genç bilim insanının ailesi, onun serbest bırakılabilmesi için "Bilim insanları parmaklıklar ardında değil, laboratuvarda olmalı" diyerek bağış kampanyası başlattı.

TUTUKLANMA NEDENİTARTIŞMALI

Resmi makamlar, Dr. Dölek'in, ABD'de yürüttüğü araştırmalar sırasında vize ihlali ve çalışma izinleriyle ilgili idari bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtirken, Türk bilim insanının, Fermilab'daki (ABD Enerji Bakanlığı) güvenlik ihlalleri ve federal araştırma fonlarının kötüye kullanımını bildirdikten sonra hukuka aykırı misillemelerle karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.

Tutuklanmasının ardından 5 Kasım'da yapılan duruşmada, herhangi bir suç unsuru bulunmadığı belirtilmesine rağmen kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Yakın çevresi, olayın "tamamen bürokratik bir süreç" olduğunu ve bilim insanının çalışmalarına devam edebilmesi için özgürlüğüne kavuşmasının büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

BİLİM DÜNYASINDAN DESTEK MESAJLARI

Dr. Dölek'in arkadaşları ve ailesi, kefalet bedelinin karşılanabilmesi için bir internet sitesinde çevrim içi bağış kampanyası başlattı. Kampanya, kısa sürede hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki akademik çevrelerde ilgi gördü.

Kampanya açıklamasında, "Dr. Furkan Dölek, bilime katkı sunmak için yıllarını harcadı. Şimdi onun yeniden laboratuvarına dönebilmesi için yardımlarınıza ihtiyaç var" ifadeleri yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili süreci yakından izlediği, ABD makamlarıyla iletişim kurarak bilgi talep ettiği öğrenildi.

Dr. Dölek'in avukatları ise kefalet bedelinin toplanmasının ardından serbest bırakılma başvurusunu yapacaklarını belirtti.

Dölek'ten 27 Ağustos tarihinden itibaren uzun süre haber alınamamış, ailesinin başvuruları ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun girişimleri sonucu New York Buffalo Tutukevi'nde olduğu anlaşılmıştı.

DR. FURKAN DÖLEK KİMDİR?

Fizik alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, son yıllarda ABD'de bir üniversitede parçacık fiziği ve ileri malzeme araştırmaları üzerine çalışmalar yürütüyordu.

Dr. Dölek, 2020 yılında William R. Leo'nun "deneysel nükleer fizikteki en zor problemlerden biri" olarak tanımladığı "üçlü üstel bozunma uyumu" problemini çözen dünyadaki ilk bilim insanı oldu.

Uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan Dölek, genç yaşına rağmen Türkiye'nin önde gelen fizikçilerinden biri olarak görülüyor.

