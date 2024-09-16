ABD'de tren, tank taşıyan kamyona çarpıştı: Korkunç anlar kameralara yansıdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Goose Creek kasabasında, bir hemzemin geçitte yaşanan korkunç kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, askeri bir tank taşıyan dev bir kamyona yük treninin çarpma anı görülüyor.

Olay, sürücünün son anda araçtan kurtulmasından sadece birkaç saniye sonra meydana geldi. Şok edici görüntülerde, 18 tekerlekli tır rayları geçmeye çalışırken trenin çarpması ve enkazın havaya savrulması net bir şekilde görülüyor.

Goose Creek Polis Departmanı, Perşembe günü saat 12:40 civarında kazayla ilgili ihbar aldı. Polis sözcüsü Austin Staton, bir CSX treninin "alçak kasalı yarı römorklu kamyona" çarptığını açıkladı. Polis, kamyonun römork kısmının rayları geçerken sıkıştığını belirtti.

Olaya şahit olan Sonya Pitt, sürücünün son ana kadar aracı kurtarmaya çalıştığını ve trenin çarpmasından saniyeler önce kaçabildiğini anlattı. Pitt, "O sırada bariyerler inmeye başladı. Hızla oraya gidip sürücüye kamyondan çıkmasını söylemeye çalıştık. Sürücü kamyondan atladı ve tren geliyordu. Belki 5 saniye sonra tren çarptı ve her şeyi parçaladı," dedi.

Kazada yaralanan olmadı ve sürücü tedaviyi reddetti. Liberty Hall ve Red Bank yolları geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kamyonun taşıdığı askeri aracın bir M109 obüsü olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer kazanın nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı. CSX şirketi, Goose Creek Polis ve İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine teşekkür ederek, "CSX olarak, güvenlik bizim önceliğimizdir. Sürücüleri hemzemin geçitlere yaklaşırken dikkatli olmaya ve uyarı işaretlerine uymaya davet ediyoruz," açıklamasında bulundu.