ABD'de Süt İneklerinden Kuş Gribi Vakaları Artıyor

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kişi daha süt ineklerinden kuş gribine yakalandı. ABD halk sağlığı yetkilileri (CDC) 3 kişinin süt ineklerinden ve bir kişinin kümes hayvanlarından kuş gribine yakalandığını, ülke genelinde toplamda 4 kişinin kuş gribi olduğunu ifade etti.

Michigan Sağlık yetkililerin dün yaptığı açıklamada, "Michigan Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı (MDHHS), influenza A (H5) pozitif ineklerle yakın çalışan Michiganlı bir çiftçide yeni bir influenza A (H5) vakasını duyurdu. Bu işçi 22 Mayıs'ta açıklanan vakadan farklı bir çiftlikte çalışıyordu . Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), halk için riskin düşük kaldığını vurgulamaya devam ediyor; Bu çiftlik işçisine hızla antiviral ilaçlar verildi ve solunum semptomları iyileşiyor" ifadelerini kullandı.

CDC, Mİchigan vakasıyla birlikte 3 kişinin süt ineklerindeki salgına bağlı olarak kuş gribine yakalandığını belirtti. Açıklamada ayrıca, "Şu anda mevcut olan bilgilere göre bu vaka, CDC'nin ABD geneline yönelik mevcut A(H5N1) kuş gribi insan sağlığı risk değerlendirmesini değiştirmemektedir çünkü sporadik vakaların üçü de enfekte ineklerle doğrudan temas halindedir. Risk maruziyete bağlıdır ve bu durumda ilgili maruziyet enfekte hayvanlara yöneliktir. Enfekte hayvanlara maruz kalmayan genel halk için risk düşük olmaya devam ediyor" denildi. CDC, 3 süt ineği vakasına ek olarak bir kişinin de kümes hayvanlarından kuş gribi kaptığını teyit etti.

"İKİ ÇİFTÇİ DE KORUYUCU GİYSİ GİYMİYORDU"

Sağlık yetkilisi Dr. Natasha Bagdasarian yaptığı açıklamada, "Michigan'daki ilk vakada, göz semptomları enfekte sütün göze doğrudan sıçraması sonucu ortaya çıktı. Bu vakada ise enfekte bir ineğe doğrudan maruz kaldıktan sonra solunum semptomları ortaya çıktı. Her iki kişi de tam kişisel koruyucu ekipman (KKD) giymiyordu. Bu bize, enfekte hayvanlara doğrudan maruz kalmanın insanlar için risk oluşturduğunu ve KKD'nin önemli bir araç olduğunu gösteriyor" dedi.