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ABD'de skandal olay! Kliması çalışmayan uçak 4 saat pistte bekledi, yolcular bayıldı

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ABD'de Las Vegas'tan Atlanta'ya gidecek yolcu uçağı kalkış yapmak için pistte 4 saat bekleyince tam bir kabus yaşandı. 44 derece sıcaklıkta klimaların çalışmadığı uçakta 5 yolcu ve 1 kabin memuru bayıldı. Olayın duyulmasının ardından hava yolu şirketi yolculardan özür dileyerek para iadesi yaptı.

ABD'de Las Vegas'tan Atlanta'ya gidecek olan Delta Havayolları uçağı pistte 4 saat bekleyince olanlar oldu. Kliması çalışmayan uçakta yolcular ve kabin görevlisi bayıldı.

ABD'de skandal olay! Kliması çalışmayan uçak 4 saat pistte bekledi, yolcular bayıldı

ABD'de skandal bir olay yaşandı. Las Vegas'tan Atlanta'ya gidecek olan Delta Havayolları uçağı bir türlü kalkış yapamadı. Pistte kalkış yapmak için 4 saat bekleyen uçakta yolcular fenalaşmaya başladı.

ABD'de skandal olay! Kliması çalışmayan uçak 4 saat pistte bekledi, yolcular bayıldı

44 derece sıcaklıkta klimalar da çalışmayınca en az 5 yolcu ve 1 kabin görevlisi bayıldı. Olayın medyada yer almasının ardından hava yolu şirketine tepkiler çığ gibi büyüdü.

ABD'de skandal olay! Kliması çalışmayan uçak 4 saat pistte bekledi, yolcular bayıldı

Delta, yolculardan özür dileyerek para iadesi gerçekleştirdi. Yolcular bir sonraki gün Atlanta'ya uçtu.

ABD'de skandal olay! Kliması çalışmayan uçak 4 saat pistte bekledi, yolcular bayıldı

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