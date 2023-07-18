ABD'de skandal olay! Kliması çalışmayan uçak 4 saat pistte bekledi, yolcular bayıldı

ABD'de Las Vegas'tan Atlanta'ya gidecek yolcu uçağı kalkış yapmak için pistte 4 saat bekleyince tam bir kabus yaşandı. 44 derece sıcaklıkta klimaların çalışmadığı uçakta 5 yolcu ve 1 kabin memuru bayıldı. Olayın duyulmasının ardından hava yolu şirketi yolculardan özür dileyerek para iadesi yaptı.

ABD'de Las Vegas'tan Atlanta'ya gidecek olan Delta Havayolları uçağı pistte 4 saat bekleyince olanlar oldu. Kliması çalışmayan uçakta yolcular ve kabin görevlisi bayıldı.

4 SAAT PİSTTE BEKLEDİLER

ABD'de skandal bir olay yaşandı. Las Vegas'tan Atlanta'ya gidecek olan Delta Havayolları uçağı bir türlü kalkış yapamadı. Pistte kalkış yapmak için 4 saat bekleyen uçakta yolcular fenalaşmaya başladı.

YOLCULAR BAYILDI

44 derece sıcaklıkta klimalar da çalışmayınca en az 5 yolcu ve 1 kabin görevlisi bayıldı. Olayın medyada yer almasının ardından hava yolu şirketine tepkiler çığ gibi büyüdü.

ŞİRKET PARA İADESİ YAPTI

Delta, yolculardan özür dileyerek para iadesi gerçekleştirdi. Yolcular bir sonraki gün Atlanta'ya uçtu.