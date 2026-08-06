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North Carolina'da Aile İçi Silahlı Saldırı: 3 Ölü

North Carolina'da Aile İçi Silahlı Saldırı: 3 Ölü
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ABD'nin North Carolina eyaletinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın aile içi bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı ve halka yönelik tehdit bulunmadığı bildirildi.

ABD'nin North Carolina eyaletinde bir evde meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

North Carolina eyaletinin Caswell bölgesine bağlı Prospect Hill kasabasında dün saat 08.00 sıralarında bir eve silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Silahla yaralanan 1 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Duke Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Caswell Bölge Şerifi Tony Durden tarafından yapılan açıklamada, olaya karışanların tamamının yetişkin ve aynı aileden olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden 3 kişiden birinin saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olduğunu aktaran Durden, olayın evin içinde gerçekleştiğini ve halka yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını ifade etti. Yetkililer, ailenin daha önce emniyet birimlerine yansıyan bir şikayetinin olmadığını, olay yerindeki delil toplama ve soruşturma işlemlerinin North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu yetkililerince sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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