ABD'de şiddet bitmiyor! Arabanın camını kırarak gözaltına aldılar

ABD'de orantısız şiddet ile gündeme gelen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, bir ABD vatandaşını arabasının camını kırarak gözaltına aldı. ABD vatandaşı yaşananlar karşısında göz yaşlarını tutamazken; o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

  • ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri bir ABD vatandaşını arabasının camını kırarak gözaltına aldı.
  • Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • ABD vatandaşı gözaltı sırasında 'Tanrım beni koru' dedi.

ABD'de orantısız şiddet ile gündeme gelen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin göçmen karşıtı baskınları ve bunlara yönelik protestolarda iki ABD vatandaşının öldürülmesine yönelik tepkiler devam ederken; yeni bir skandal yaşandı.

ARABANIN CAMINI KIRARAK GÖZALTINA ALDILAR

ICE görevlileri, bir ABD vatandaşını arabasının camını kırarak gözaltına aldı. ABD vatandaşı yaşananlar karşısında göz yaşlarını tutamazken; o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

"TANRIM BENİ KORU"

ABD vatandaşının o anlarda "Arkadaşlar, beni tutuklamak istiyorlar. Bu delilik, bunun yaşandığına inanamıyorum. Tanrım beni koru, arkadaşlar onlara güvenmiyorum. Camı kıracaklar delirmişler" dediği görüldü.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
