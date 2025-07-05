ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var

ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var
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ABD'nin Texas eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde çok sayıda can kaybı yaşandı. Sel nedeniyle iki bölgede 'afet' durumu ilan edildi. Arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları sürerken, yetkililer yüksek yerlere geçilmesi konusunda uyardı.

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen selde çok sayıda can kaybı yaşandı. New Jersey eyaletinde ise fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Hill Country ve Concho Valley bölgelerinde "afet" durumu ilan edildi.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Kerr County'de yetkililer selde kaybolanlar olduğunu, "çok sayıda" can kaybı yaşandığını belirtti. Arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kerr County Şerif Ofisi, dereler, akarsular ve Guadalupe Nehri yakınlarında yaşayanlara yüksek yerlere geçmeleri konusunda uyarıda bulundu.

New Jersey eyaletinin orta kesimini ise fırtına vurdu. Ağaçlar devrilirken, evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi. Ağaçların araçlarının üzerine devrilmesi sonucu North Plainfield'da 1, Plainfield'da 2 olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
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