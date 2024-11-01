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ABD'de şehir merkezinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Florida'nın Orlando kentinde şehir merkezinde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. CBS'in yerel televizyon kanalı WKMG-TV'nin haberine göre, birden fazla kişi vurulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yaralıların durumu ve saldırganın kimliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Florida'nın Orlando kentinde şehir merkezinde meydana gelen silahlı saldırı ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. CBS'in yerel televizyon kanalı WKMG-TV'nin haberine göre, olayda birden fazla kişinin vurulduğu bildirildi.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cuma sabahı yerel saatle 01:00'den hemen sonra acil çağrı merkezine yapılan ihbarda, şehir merkezinde silah sesleri duyulduğu ve çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi.

Orlando Polis Departmanı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada olayı "kritik bir vaka" olarak nitelendirdi. Polis, "Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma yürütüyoruz. Hala bilgi topluyor ve görgü tanıklarıyla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralıların durumu ve saldırganın kimliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma devam ediyor.

ABD'de şehir merkezinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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