ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
Güncelleme:
ABD ile İran arasında süren savaşta yaralı ABD askerlerinin sayısı Washington'da tartışma yarattı. Reuters yaklaşık 150 askerin yaralandığını yazarken, Pentagon sayının 140 civarında olduğunu açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de basın toplantısında yaralı askerler bulunduğunu doğruladı ve yaralanmaların çoğunun hafif olduğunu belirtti.

ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan ve Orta Doğu'da gerilimi hızla tırmandıran savaşın bilançosu ağırlaşıyor. Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı habere göre çatışmaların başladığı günden bu yana yaklaşık 150 ABD askeri yaralandı.

Söz konusu rakam daha önce kamuoyuna açıklanmamıştı. Reuters'ın haberinden önce Pentagon yalnızca 8 ABD askerinin ağır yaralandığını duyurmuştu.

PENTAGON'DAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Reuters'ın haberinin ardından Pentagon'dan yapılan açıklamada yaralı asker sayısının yaklaşık 140 olduğu belirtildi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaralanmaların büyük bölümünün hafif düzeyde olduğunu ifade etti. Parnell, "Operation Epic Fury'nin başlamasından bu yana 10 gün süren saldırılar sırasında yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı" dedi. Açıklamaya göre yaralanan askerlerin 108'i yeniden görevine dönerken, ağır yaralanan 8 askerin ise ileri düzey tıbbi bakım aldığı bildirildi.

BEYAZ SARAY'A SORULDU, DOĞRULANDI

Konu Beyaz Saray basın toplantısında da gündeme geldi. Gazetecilerin "Savaşta 150 ABD askeri mi yaralandı?" sorusu üzerine konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile süren çatışmalarda ABD askerlerinin yaralandığını doğruladı.

Leavitt, saldırılar sonucu yaralanan askerlerin bulunduğunu belirtirken yaralanmaların büyük bölümünün hafif düzeyde olduğunu ve bazı askerlerin yeniden görevlerine döndüğünü ifade etti.

İRAN ÜSLERE SALDIRIYOR

İran, savaşın başlamasından bu yana ABD'nin bölgedeki askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenliyor. Tahran yönetimi ayrıca Arap Körfezi ülkelerindeki diplomatik misyonları, havaalanlarını ve petrol altyapılarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

ABD ordusu ise İran'ın füze rampalarını ve silah depolarını hedef alan bombardımanların sürdüğünü açıklıyor. Pentagon yetkilileri son günlerde İran'ın saldırı sayısında düşüş yaşandığını savunuyor.

"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLLER"

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de İran ordusunun savaş planlarında öngörülen seviyenin üzerinde bir güç sergilemediğini söyledi.

Pentagon'daki basın toplantısında konuşan Caine, "Savaşıyorlar ve buna saygı duyuyorum ancak düşündüğümüzden daha güçlü olduklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ise savaşın ilerleyen günlerinde bölgesel çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşme riskinin arttığı uyarısında bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
