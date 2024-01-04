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ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı

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ABD'de bir davada çok sayıda sabıka kaydı bulunan Deobra Redden isimli mahkum, hapis cezasının ertelenmesini reddeden hakime saldırdı. O anlar kameralara da yansıdı.

ABD'de çok sayıda sabıka kaydı bulunan Deobra Redden, hapis cezasının ertelenmesini reddeden hakime saldırdı. Saniyeler içerisinde gerçekleşen olay anbean kayıt altına alındı.

BİR ANDA ÜZERİNE ATLADI

ABD'nin Las Vegas kentinde, kabarık bir sabıka geçmişi olan ve cezaevinde tutuklu bulunan bir mahkum, mahkemede avukatının hapis cezasının ertelenmesi yönündeki talebini reddetmesinin ardından hakime saldırdı. Salondakiler saldırganı tutmaya çalışırken yaşananlar kameralara da yansıdı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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