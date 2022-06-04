"Seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkarım" diyen Mehmet Öz, ABD'de senato adayı olmaya hak kazandı - Haberler

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"Seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkarım" diyen Mehmet Öz, ABD'de senato adayı olmaya hak kazandı

AA - Betül Yürük - Dünya
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı. Öz, geçtiğimiz haftalarda senatör seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurmuştu.

ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden Pensilvanya'dan aday olan Öz'ün rakibi Dave McCormick, ön seçimlerde yenilgiyi kabul etti. McCormick, yaptığı açıklamada, "Bugün, Öz'ü arayarak zaferi nedeniyle tebrik ettim." dedi.

8 KASIM'DA YARIŞACAKLAR

Mehmet Öz ise Senato seçimlerinde kendisini destekleyeceğini açıklayan McCormick'e, Twitter hesabından teşekkür etti. Eski başkan Donald Trump'ın da desteklediği Dr. Öz, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin kesinleşmiş adayı John Fetterman ile yarışacak.

Ön seçim yarışını az farkla önde götüren Mehmet Öz'ün rakibi Dave McCormick, 24 Mayıs'ta, bazı ilçelerden postalanan ve üzerine tarih yazılmayan oy pusulalarının da sayılması gerektiği yönünde dava açmıştı. 25 Mayıs'ta ise Dr. Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklanmıştı.

SEÇİLİRSE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKACAK

Daha önce Türk kimliğiyle gurur duyduğunu açıklayan Öz, geçtiğimiz haftalarda senatör seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurmuştu.

AA / Betül Yürük - Dünya

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