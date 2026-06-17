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ABD'de Otoyola Küçük Uçak Düştü: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'de Otoyola Küçük Uçak Düştü: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Texas eyaletinde küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücüler enkazdaki yolcuları kurtardı.

ABD'nin Texas eyaletinde otoyola küçük uçak düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Laredo Polis Departmanı'ndan Jose Baeza, yerel saatle 22.00 sıralarında küçük bir uçağın Texas eyaletinde otoyola düştüğünü belirtti. Uçakta 6 kişinin bulunduğunu ve kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Baeza, yolcuların enkazda mahsur kaldığını söyledi. Amerikan basını ise sürücülerin uçağın kokpit camlarını kırarak yolcuları kurtardığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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