ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 ölü

Amerika Birleşik Devletleri Nashville'de tek motorlu küçük bir uçak otoyola çakıldı. Alev topuna dönen uçakta bulunan beş kişi hayatını kaybetti.

Olay, Charlotte Pike çıkışı sonrasındaki doğu istikametindeki şeritlerin dışına düşen tek motorlu bir uçağın yan yatmasıyla gerçekleşti. Polis, uçağın kalkış noktasını belirlemek için çalışmalar yürütüyor.

UÇAKTAN SAĞ ÇIKAN OLMADI

Federal Havacılık İdaresi'nin olay yerine gelerek incelemelerde bulunacağını belirten polis, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun da Salı günü gelmesinin beklendiğini bildirdi. Kazayla ilgili olarak, Pazartesi günü saat 19:40'ta Nashville'deki John Tune Havalimanı kontrol kulesine bir pilotun motor ve güç arızası yaşadığını bildiren bir mesaj geldiği açıklandı.

Olay yerinde patlamanın olduğunu ifade eden Nashville İtfaiye Dairesi sözcüsü, çarpışmanın sonucunda hiçbir sağ kurtulanın olmadığını dile getirdi.