Alaska'da Küçük Uçak Suya Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'nin Alaska eyaletinde, Anchorage'dan havalanan 'Piper PA-24' tipi uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle Seldovia bölgesinde suya düştü. Yetkililer, kazada uçaktaki 4 kişinin öldüğünü doğruladı ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.
ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinden hareket eden 'Piper PA-24' tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü bildirildi. Yetkililer, Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, kazaya ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı