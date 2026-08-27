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Alaska'da Küçük Uçak Suya Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Alaska'da Küçük Uçak Suya Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Alaska eyaletinde, Anchorage'dan havalanan 'Piper PA-24' tipi uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle Seldovia bölgesinde suya düştü. Yetkililer, kazada uçaktaki 4 kişinin öldüğünü doğruladı ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinden hareket eden 'Piper PA-24' tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü bildirildi. Yetkililer, Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, kazaya ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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