ABD'de Kolombiya doğumlu senatörden çifte vatandaşlığı bitirecek tasarı

ABD'de Ohio Senatörü Bernie Moreno, çifte vatandaşlığı tamamen sona erdirmeyi amaçlayan yasa tasarısını Kongre'ye sundu. Teklife göre hem ABD hem başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip Amerikalılar, bir yıl içinde bir tercih yapmak zorunda kalacak; aksi halde ABD vatandaşlığını otomatik olarak kaybedecekler.

ABD'de göçmen kökenli milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren tartışma büyüyor. Kolombiya doğumlu Ohio Senatörü Bernie Moreno, çifte vatandaşlığı tamamen yasaklayan "Exclusive Citizenship Act of 2025" adlı bir tasarı sundu.

KENDİSİ DE GÖÇMEN AMA...

ABD'de 51,9 milyon göçmenin yaşadığı düşünüldüğünde, teklifin yaratacağı etki şimdiden ülke gündemini sarsmış durumda.

Öte yandan Moreno'nun kendisinin Kolombiya doğumlu olması ise tasarıyı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Senatör Bernie Moreno, 1967'de Kolombiya'nın başkenti Bogotá'da doğdu ve çocuk yaşta ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti.

Cumhuriyetçi Senatör 18 yaşına geldiğinde Amerikan vatandaşı olurken Kolombiya vatandaşlığından vazgeçtiğini belirtiyor.

TASARI NE GETİRİYOR ?

Yasa tasarısı, ABD tarihinde benzeri görülmemiş bir değişikliği öngörüyor. Teklif kabul edilirse:

ABD ile birlikte başka bir ülke vatandaşlığı olan herkes 1 yıl içinde yabancı vatandaşlığından vazgeçmek zorunda olacak.

Vazgeçmeyenler otomatik olarak ABD vatandaşlığını kaybetmiş sayılacak.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra yabancı vatandaşlık almak isteyen Amerikalılar da ABD vatandaşlığını koruyamayacak.

Moreno, tasarının gerekçesini "tek sadakat" fikriyle açıklıyor: "Amerikan vatandaşı olmak bir onurdur. Bu bir 'her şey ya da hiçbir şey' ilkesidir."

KİMLER ETKİLENECEK ?

ABD'de milyonlarca kişinin çifte vatandaşlık statüsüne sahip olduğu biliniyor. Tasarı göçmen kökenli Amerikalılar ve onların ABD'de doğmuş çocuklar, evlilik yoluyla vatandaşlık almış kişiler ile iş, yatırım, aile veya miras nedeniyle yabancı vatandaşlık edinenleri doğrudan hedefliyor:

Bazı anayasa hukukçuları, otomatik vatandaşlık kaybının ABD anayasasıyla çelişebileceği gerekçesiyle mahkemelik olabileceğini belirtiyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
