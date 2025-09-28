ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Saldırının ardından kilisede yangın çıktı.

ABD'DE KİLİSEYE SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Michigan eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan kilisede peş peşe tetiğe basarken çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

YANGIN ÇIKTI

Olayın ardından bölgeden gelen görüntüler korkuttu. Kilisede büyük çaplı yangın çıktığı görüldü. Saldırgan olayın ardından güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...