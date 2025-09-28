Haberler

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Haber Videosu

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, bölgede çekilen görüntülerde kilisede yangın çıktığı görüldü. Saldırgan, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Saldırının ardından kilisede yangın çıktı.

ABD'DE KİLİSEYE SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Michigan eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan kilisede peş peşe tetiğe basarken çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

YANGIN ÇIKTI

Olayın ardından bölgeden gelen görüntüler korkuttu. Kilisede büyük çaplı yangın çıktığı görüldü. Saldırgan olayın ardından güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSalih Ekiciler:

Vallahi şaşıyorum, neden Allah'ın evlerine saldırı olur , camiler kiliseler .. Buralara giden insanların kabahati .. Dindar olması mıdır.. Bu işin amacı nedir ?????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Recebin kulları dolusun habere

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor nefes kesen maçta 3 puanın sahibi oldu

90+8'de top direkten döndü, Konya'da kazanan belli oldu
48 sporcudan İsrail'in men edilmesi için imza! Aralarında Türkiye'de oynayan yıldızlar da var

48 sporcudan İsrail'e men için imza! Aralarında Türk futbolcu da var
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.