ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
ABD'nin Michigan eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, bölgede çekilen görüntülerde kilisede yangın çıktığı görüldü. Saldırgan, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
YANGIN ÇIKTI
Olayın ardından bölgeden gelen görüntüler korkuttu. Kilisede büyük çaplı yangın çıktığı görüldü. Saldırgan olayın ardından güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
