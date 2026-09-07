Miami'de Kargo Uçağı Pistten Çıktı: 5 Ölü
ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda bir Boeing 767 kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkarak kaza yaptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'de 'Boeing 767' tipi bir kargo uçağının, Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Miami-Dade Şerifi Rosie Cordero-Stutz, dün yerel saatle 13.58'de bir şirkete ait kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktıktan sonra kaza yaptığını açıkladı. Cordero-Stutz, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 5 kişinin de hastanelere kaldırıldığını belirtti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı