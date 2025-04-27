ABD'de Kanser Hastası Çocuk Sınır Dışı Edildi

(ANKARA) - ABD merkezli New York Time (NYT) gazetesi, iki farklı aileden üç ABD vatandaşı çocuğun, anneleriyle birlikte, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından Honduras'a sınır dışı edildiğini aktardı. Ailenin avukatı, çocuklardan birinin 4'üncü evre kanser hastası olduğunu ve doktorlarıyla irtibat kuramadan sınır dışı edildiğini söyledi.

NYT'ye konuşan ailelerin avukatlarına göre, her iki aile de bu hafta New Orleans'ta, göçmenlik işlemleri devam ederken, bireylerin kendi topluluklarında kalmalarına izin veren Yoğun Gözetim Görünüş Programı kapsamında rutin kontrollere katılırken gözetim altına alındı.

Avukatlar, "ailelerin arabayla üç saat uzaklıktaki Louisiana'ya götürüldüklerini, burada aile üyeleri ve yasal temsilcileriyle iletişim kurmalarının engellendiğini ve ardından Honduras'a giden uçağa bindirildiklerini" belirtti.

Mahkeme belgelerine göre, 2 yaşındaki çocuk, 22 Nisan Salı sabahı New Orleans'taki göçmenlik randevusuna annesi ve 11 yaşındaki ablasıyla birlikte katıldı. Yaklaşık bir saat sonra babaları, eşi ve çocuklarının gözaltına alındığını bildiren bir telefon aldı. Avukatlara göre, baba daha sonra eşine veya çocuğuna ancak Honduras'a sınır dışı edildikten sonra ulaşabildi. Baba, bu duruma itiraz ederken; yetkililer, annenin çocuğu gönüllü olarak yanında götürdüğünü savundu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Tricia McLaughlin, ebeveynlerin genellikle çocuklarıyla birlikte sınır dışı edilmek istediklerini söyledi. Ancak ailenin avukatı Gracie Willis, kadınların avukatlarıyla iletişim kurmalarının engellendiğini, bu nedenle gerçekten rıza gösterip göstermediklerinin veya baskı altında mı kabul ettiklerinin doğrulanamadığını belirtti.

Avukatlar, Honduras'a sınır dışı edilen 2 yaşındaki ABD vatandaşı çocuğun serbest bırakılması için Louisiana'da acil bir dilekçe sunduklarını; ancak çocuğun buna ilişkin dilekçe değerlendirilmeden uçağa bindirildiğini söyledi.

Mahkemeden "duruşma" kararı

Trump tarafından atanan Lousiana Bölge Yargıcı Terry A. Doughty, 2 yaşındaki çocuğın sınır dışı edilmesine ilişkin, ABD vatandaşlarının sınır dışı edilmesinin, "yasa dışı ve Anayasaya aykırı" olduğunu vurguladı. Doughty, 16 Mayıs'ta konuyla ilgili bir duruşma yapılmasına karar verdi. Ancak Mahkeme, "çocuğun geri getirilmesine ya da aile için bir çözüm yolu bulunmasına" ilişkin henüz bir karar açıklamadı.

ICE tarafından kaç ABD vatandaşının "yanlışlıkla" sınır dışı edildiği yayımlanmadı

ABD hükümeti, ICE tarafından kaç ABD vatandaşının "yanlışlıkla" gözlem altına alındığı veya sınır dışı edildiğine dair resmi bir veri yayımlamadı. Ancak bağımsız soruşturmalar, 2003'te ICE kurulduğundan bu yana, binlerce vatandaşın tutuklandığını, gözlem altına alındığını, sınır dışı edildiğini veya gözaltı talebiyle yerel hapishanelere bildirildiğini ortaya koydu.

Louisiana ACLU İcra Direktörü Alanah Odoms, "ABD vatandaşlarını yasal süreç olmaksızın sınır dışı etmekten daha bariz ya da açık bir Anayasa ihlali olabilir mi bilmiyorum. Özellikle de bu vatandaşlardan bazıları, savunmasızların en savunmasızları olan çocuklar ve sadece herhangi bir çocuk değil, vahim tıbbi durumları olan çocuklar" dedi.

Bu vakaların, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sınır dışı uygulamalarının gerek vatandaşların gerekse vatandaş olmayanların haklarını ihlal ettiği yönündeki endişeleri yeniden gündeme getirdiği değerlendirmesi yapıldı.