ABD'de Kansas Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle tahliye edildi

ABD'de Kansas Uluslararası Havalimanı potansiyel bir 'tehdit' nedeniyle tahliye edildi
Güncelleme:
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle tahliye edildi.

İNİŞ YAPAN UÇAKLAR PİSTTE BEKLETİLDİ, TÜM TERMİNAL TAHLİYE EDİLDİ

Kansas City Havacılık Departmanı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, Kansas City Uluslararası Havalimanı'nda potansiyel bir "tehdit"i araştırdığını duyurdu. Havalimanı sözcüsü Jackson Overstreet, Associated Press'e yaptığı açıklamada, tehdidin yerel saatle 11.50'de bildirildiğini ve bu noktada tüm terminalin tahliye edildiğini, alana iniş yapan uçakların da pistte bekletildiğini söyledi.

"İNSANLAR HIZLA DIŞARI KOŞTULAR"

Yerel medyaya konuşan bir yolcu, "Birdenbire bir havaalanı çalışanı 'derhal tahliye edin' dedi, insanlar hızla ayağa kalkıp oradan dışarı koştular." ifadelerini kullandı.

2 BİN KİŞİ ÇIKARILDI

Tahliye sırasında yaklaşık 2 bin kişinin terminalden çıkarıldığı belirtildi. Tahliyeden yaklaşık 2 saat sonra terminallerin yeniden açıldığı ancak soruşturma ekiplerinin otoparklarda aramalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Umut Halavart
500

