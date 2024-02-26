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ABD'de İsrail Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Veren Hava Kuvvetleri Mensubu

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ABD'de bir hava kuvvetleri mensubu, Gazze'deki savaşı protesto etmek için başkent Washington’daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi. Olayda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'de bir hava kuvvetleri mensubu, Gazze'deki savaşı protesto etmek için başkent Washington’daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi.

Olay Pazar günü yerel saatle 13.00 (TSİ 21.00) civarında meydana geldi.

ABD’li yetkililer, alevlerin ABD Gizli Servis çalışanları tarafından söndürülmesinin ardından, söz konusu kişinin ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

ABD Hava Kuvvetleri’nden bir sözcü, kendini ateşe veren kişinin halen görevde olan bir havacı olduğunu doğruladı.

Eylem sırasında söz konusu kişinin üzerinde askeri üniforma vardı.

ABD basını, "Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım" diyerek kendi ateşe verdiği anın videosunun bir sosyal medya platformundan canlı yayınlandığını yazdı.

Üzerine şeffaf bir sıvı dökerek, kendini ateşe veren kişi bu sırada, “Özgür Filistin” diye bağırdı.

Haberlerde, videonun daha sonra platformun kullanım ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırıldığı belirtiliyor.

ABD basınına bilgi veren büyükelçilik yetkilileri, olayda büyükelçilik çalışanlarının zarar görmediğini kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, protestocunun büyükelçilik personeli tarafından tanınmadığını bildirdi.

Yerel polis ve ABD Gizli Servisi olayı araştırıyor.

Bir aracın şahısla bağlantılı olabileceği şüphesi üzerine olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi, ancak herhangi bir şey bulunmadı.

ABD'de Filistin ve İsrail yanlısı protestolar sürüyor.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail’e düzenlediği saldırıda 1.200 kişiyi öldürmesi ve 253 kişiyi rehin alması sonrasında İsrail Gazze’ye havadan ve karadan saldırı başlatmıştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’na göre saldırılarda yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti.

Aralık ayında bir protestocu kendisini Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki İsrail Konsolosluğu binasının dışında ateşe vermişti.

BBC

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