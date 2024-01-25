ABD'de tedavi edilmeyen bir mahkum, hapishanedeki hücresinde can verdi

ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir hapishanede rahatsızlanan ve gardiyanlara, kendisini doktora götürmeleri için adeta yalvaran bir mahkum, hücresinde hayatını kaybetti.

41 yaşındaki mahkum Lucas Bellamy, hücresinde rahatsızlandıktan sonra gardiyanlardan yardım istedi. Gardiyanlar, Bellamy'yi revire götürüp ağrı kesici iğne yaptı.

Durumunun daha da ciddi olduğunu öne süren ve yerde kıvranmaya başlayan Bellamy, gardiyanlardan kendisini doktora götürmesini talep etti. Bellamy'nin talebine ret yanıtı veren gardiyanlar, mahkumu hücresine geri götürdü.

Mahkum Bellamy'nin hayati bir mide problemi yaşadığı ve hücresine geri götürüldükten sonra 1-2 saat için öldüğü ortaya çıktı.

Lucas Bellamy

Hapishanede hayatını kaybeden mahkum Bellamy'nin ailesi ise, hapishane yönetimine dava açtı.