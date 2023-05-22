ABD'de göz damlalarına bağlı enfeksiyon salgını! Görme kaybı ve ölümler artıyor

ABD'de ilaç dirençli bir bakteri nedeniyle çok sayıda ölüm ve görme kaybı vakası bildirildi. Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre 81 kişiyi bulaştı. Salgından dolayı 4 kişi öldü ve 14 kişi görme yeteneğini kaybetti. Salgına EzriCare ve Delsam Pharma'nın ürünlerinin neden olduğu tahmin ediliyor.

ABD'deki sağlık yetkilileri, ilaç dirençli bir bakterinin sebep olduğu enfeksiyonlar nedeniyle başka bir ölüm ve birkaç görme kaybı vakası daha olduğunu bildirdi.

ENFEKSİYON NEDENİYLE GÖZÜ ÇIKARILDI

Bu bakteri, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre 81 bulaştı; dört kişi öldü ve 14 kişi görme yeteneğini kaybetti. Bu rakamlar, Mart ayında bildirilen üç ölüm ve sekiz görme kaybı vakasının üzerinde. CDC, enfeksiyonlar nedeniyle dört kişiden bir hastanın bir gözünün çıkarıldığını da belirtti.

DAMLALAR PİYASADAN ÇEKİLDİ

Pseudomonas aeruginosa adlı bu bakteri, standart antibiyotiklere dirençli olduğu için salgın özellikle endişe verici kabul ediliyor. Çoğu hastanın belirli markaların göz damlalarını kullandığı belirtildi ve EzriCare ve Delsam Pharma'nın ürünleri Şubat ayında piyasadan çekildi. Ürünlerin piyasadan toplanması sonrasında en az 7 hastaya enfeksiyon teşhisi konuldu.

HİNDİSTAN'DAKİ ÜERİTN YERİNDE SORUNLAR TESPİT EDİLDİ

Damlaların toplatılmasından sonra, ABD sağlık denetçileri, bu göz damlalarını üreten Hindistan'daki fabrikayı ziyaret etti ve damlaların üretimi ve test edilmesiyle ilgili problemler buldu. Bu problemler arasında yetersiz sterilizasyon önlemleri de vardı. 18 farklı eyaletten vakalar bildirildi.