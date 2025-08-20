ABD'de Göçmenlik Başvurularında Sosyal Medya Denetimi Başlıyor
ABD yönetimi, göçmenlik başvurularında sosyal medya hesaplarının inceleneceğini duyurdu. Yeni düzenlemelerle birlikte, başvuru sahiplerinin Amerika karşıtı faaliyetleri ve terör örgütleriyle bağlantıları da göz önünde bulundurulacak.
ABD yönetimi, vatandaşlık ve diğer göçmenlik başvurularında sosyal medya paylaşımlarının inceleneceğini duyurdu.
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nden (USCIS) yapılan açıklamada, göçmenlik başvurularının değerlendirme sürecine ilişkin yeni düzenlemelerin getirildiği bildirildi. Açıklamada, 'Amerika karşıtı faaliyetlerin veya terör örgütleriyle olası bağlantıların' bu denetimlere dahil edileceği belirtilerek, güncellenen talimatlarda ayrıca başvuru sahiplerinin 'antisemitik ideolojileri' teşvik edip etmediğinin de inceleneceği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya