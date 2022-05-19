ABD'de gizemli hepatit vaka sayısı 180 oldu - Haberler

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün yaptığı açıklamayla ülkede çocuklara bulaşan ve kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakasının 180'e ulaştığını duyurdu. Vakaların yarısında "Adenovirüs" tespit edildiği ve bunun önemli bir ipucu olduğu belirtildi.

CDC dün yaptığı bilgilendirme açıklamasında ülke çapında bilim insanlarının ve çocuk doktorlarının hastalığın kaynağı konusunda çalıştığını ifade ederek kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakasının 36 eyalette 180'e ulaştığını belirtti. CDC vaka sayısı konusunda "Bu, son iki hafta içinde inceleme altındaki hastalarda büyük bir artış gibi görünse de bunların büyük çoğunluğunun 'geriye dönük' hastalar olarak kabul ettiğimiz hastalar olduğunu anlamak önemlidir" dedi. Vakaların hepsinin yeni vaka olmadığı, çoğunlukla geriye dönük vakalar olduğu vurgulanarak 5 Mayıs'ta açıklanan vaka sayısının 109 olduğu belirtildi.

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Demirören Haber Ajansı / Dünya