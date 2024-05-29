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ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

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ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque kentinde bir savaş uçağı kalkış sırasında düştü. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken pilotun, koltuk fırlatma yöntemiyle kazadan kurtulduğu belirtildi.

ABD'de bir savaş uçağı eğitim tatbikatı yapmak üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Düşen uçak alevlere teslim olurken pilot, koltuk fırlatma yöntemiyle kazadan sağ kurtuldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

New Mexico'daki Albuquerque International Sunport yakınlarında eğitim tatbikatı sırasında bir F-35 uçağının düştüğü duyuruldu. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

Kazanın ardından savaş uçağının tamamen yandığı ve sadece iskeletinin kaldığı, havadan çekilen görüntülerle kaydedildi. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Dünya

New Mexico Pilot Havacılık 3.Sayfa Dünya Haberler

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