ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
Güncelleme:
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Kaliforniya'daki Trona Havalimanı yakınlarında düştü. Pilotun zamanında fırlatma yaparak hafif yaralarla kazayı atlattığı öğrenildi.

  • ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16C Fighting Falcon savaş uçağı Kaliforniya'da düştü.
  • Uçak Death Valley yakınlarında, Trona Havalimanı'nın güneyinde düştü ve alev aldı.
  • Pilot zamanında fırlatma yaparak hafif yaralarla kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, Kaliforniya'da düşerken, zamanında fırlatma yapan pilot kazayı hafif yaralarla atlattı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16C Fighting Falcon savaş uçağı, rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştü.

UÇAK ALEV ALDI

Uçağın Death Valley (Ölüm Vadisi) yakınlarında, Trona Havalimanı'nın güneyinde düştüğü öğrenildi. Bölgeden gelen görüntülerde uçağın tamamen alev aldığı görüldü.

PİLOT ZAMANINDA FIRLATMA YAPTI

Uçağın düşüş nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Pilotun zamanında fırlatma yapmayı başararak kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Pilot, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

