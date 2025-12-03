ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Kaliforniya'daki Trona Havalimanı yakınlarında düştü. Pilotun zamanında fırlatma yaparak hafif yaralarla kazayı atlattığı öğrenildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16C Fighting Falcon savaş uçağı, rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştü.
UÇAK ALEV ALDI
Uçağın Death Valley (Ölüm Vadisi) yakınlarında, Trona Havalimanı'nın güneyinde düştüğü öğrenildi. Bölgeden gelen görüntülerde uçağın tamamen alev aldığı görüldü.
PİLOT ZAMANINDA FIRLATMA YAPTI
Uçağın düşüş nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Pilotun zamanında fırlatma yapmayı başararak kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Pilot, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.