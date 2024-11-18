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ABD'de bir kadının Filistin kıyafeti giyenlere yaptığı tepki çekti

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ABD'de bir kadının Filistin'i destekleyen kıyafet giydikleri için yanında duran aileye saldırdığı anlar gündem oldu. Görüntülerde kadının tartışma esnasında sıcak kahveyi ailenin üzerine fırlattığı ve vurmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kısa sürede çok sayıda paylaşılan videoya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

İsrail'in Filistin karşısındaki saldırılarına dünyadan tepki yağarken, İsrail yanlılarının yaptıkları da tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak ABD'de yaşanan Filistin karşıtı bir kadının yaptığı hareket gündem oldu. Kadının bir kahve zincirinde yaptıkları cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, izleyenlerin tepkisini çekti.

SICAK KAHVEYİ FIRLATTI

Görüntülerde bir kadının Filistin'i destekleyen kıyafet giydikleri için yanında duran aileye saldırdığı görülüyor. Kadın elindeki sıcak kahveyi ailenin üzerine fırlatıp, vurmaya çalıştıktan sonra sözlü tartışmaya devam ediyor. Olayın sonunda kadın telefonuna bakarak mekandan ayrılıyor.

ABD'de bir kadının Filistin kıyafeti giyenlere yaptığı tepki çekti
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Heryer de vahşiler

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıayşe gül:

Hem saldırıyor hem de genci polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Tam da kendilerine yakışan hareket, akıl tutulması !

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıenes tığrak:

teyze engelli sanırım

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

BU katillerin sonu yakın. Dün yanın her köşesinde av başlayacak. Ve bir fare gidi deliklere saklanacaklar. O zaman emin olun bunlar bir yılandan daha kötü pis ve itici göreceksiniz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarımetin:

CHP li kokanalara benziyor

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