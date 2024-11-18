ABD'de bir kadının Filistin kıyafeti giyenlere yaptığı tepki çekti
ABD'de bir kadının Filistin'i destekleyen kıyafet giydikleri için yanında duran aileye saldırdığı anlar gündem oldu. Görüntülerde kadının tartışma esnasında sıcak kahveyi ailenin üzerine fırlattığı ve vurmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kısa sürede çok sayıda paylaşılan videoya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
İsrail'in Filistin karşısındaki saldırılarına dünyadan tepki yağarken, İsrail yanlılarının yaptıkları da tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak ABD'de yaşanan Filistin karşıtı bir kadının yaptığı hareket gündem oldu. Kadının bir kahve zincirinde yaptıkları cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, izleyenlerin tepkisini çekti.
SICAK KAHVEYİ FIRLATTI
Görüntülerde bir kadının Filistin'i destekleyen kıyafet giydikleri için yanında duran aileye saldırdığı görülüyor. Kadın elindeki sıcak kahveyi ailenin üzerine fırlatıp, vurmaya çalıştıktan sonra sözlü tartışmaya devam ediyor. Olayın sonunda kadın telefonuna bakarak mekandan ayrılıyor.