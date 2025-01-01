ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Saldırının ardından aracından inen sürücü silahıyla insanların üzerine ateş etti. Belediye başkanının terör saldırısı olduğunu açıkladığı olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi ölürken 30 kişi de yaralandı. Öte yandan FBI, saldırganın aracında çok sayıda patlayıcı bulunduğunu aktardı.
ABD'nin güneyindeki New Orleans eyaletindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracından inip silahıyla ateş eden sürücünün korkunç saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.
POLİS BİRİMİNDEN AÇIKLAMA VAR
Belediye başkanı yaptığı son dakika açıklamasında "Bu bir terör saldırısı" ifadesini kullanırken FBI kan donduran bir detayı paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamada, saldırganın aracında çok sayıda patlayıcı bulunduğu ifade edildi.
HALKA "BÖLGEDEN UZAKLAŞIN" UYARISI
Yetkililer New Orleans halkına bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların özellikle Canal ve Bourbon caddelerinden uzaklaşmaları istenirken emniyet birimleri konuyla ilgili paylaşımlarda da bulundu.
GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU
Bölgeden servis edilen görüntüler ise yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi. Videolarda sokakların cansız bedenlerle dolu olduğu görülürken arka planda ise silah sesleri duyuluyor.