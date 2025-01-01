Üye Girişi
Haberler
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber

ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Saldırının ardından aracından inen sürücü silahıyla insanların üzerine ateş etti. Belediye başkanının terör saldırısı olduğunu açıkladığı olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi ölürken 30 kişi de yaralandı. Öte yandan FBI, saldırganın aracında çok sayıda patlayıcı bulunduğunu aktardı.

ABD'nin güneyindeki New Orleans eyaletindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracından inip silahıyla ateş eden sürücünün korkunç saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.

POLİS BİRİMİNDEN AÇIKLAMA VAR

Belediye başkanı yaptığı son dakika açıklamasında "Bu bir terör saldırısı" ifadesini kullanırken FBI kan donduran bir detayı paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamada, saldırganın aracında çok sayıda patlayıcı bulunduğu ifade edildi.

ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü 30 kişi yaralandı

HALKA "BÖLGEDEN UZAKLAŞIN" UYARISI

Yetkililer New Orleans halkına bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların özellikle Canal ve Bourbon caddelerinden uzaklaşmaları istenirken emniyet birimleri konuyla ilgili paylaşımlarda da bulundu.

ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü 30 kişi yaralandı

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Bölgeden servis edilen görüntüler ise yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi. Videolarda sokakların cansız bedenlerle dolu olduğu görülürken arka planda ise silah sesleri duyuluyor.

ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
img

Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi
img

"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"
500

Yorumlar (32)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Gazze’de daha yaşını doldurmamış bebekler katlediliyor, dünya yansa umrumda değil.

Yorum Beğen239
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

daha Beter olsunlar

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme113
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Eline sağlık kral

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme75
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Yaşar:

Suriye'de kalmak için kendileri yapıp adına DAES yaptı diyecekler.

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZiro Latife:

Terör heryerde aynı yazık insanlara

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

10 kişi çok az bi sayı haber değeri bile yok 10 bin bekliyoruz inşallah

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Beter olun diyeceğim olan masum insanlar oluyor Allah en iyisini bilir

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

GTA sanmış

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Hani bazı serhoşlar çıkıp emerikan polisi şöyle sıkıyo böyle bunaltıyor filan diye övüyorlar ya terörist ülkenin sözde güvenlik sorumlularını; bak onların suçluları da delikanlı yiğitçe gaza basıp şuursuz kalabalığı kendinden geçirerek cennete gönderecek kadar gözü kara.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Hemen yas ilan edin sehitlerimiz olduğunda ilan etmeyenler!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho, Hatayspor'u bakın nasıl analiz ediyor
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şaşıracaksınız
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi

Son Dakika Haberleri

ATM para çekme limiti kaç TL oldu 2025? ABD YILBAŞI araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı? Gassal 2. sezon fragmanı izleme linki var mı? TV8.5 canlı izle! QPR Watford TV8.5 HD kesintisiz donmadan ŞİFRESİZ canlı izle linki 1 Ocak! BUGÜN MAÇ YOK MU? 1 Ocak günü maç var mı, YILBAŞI hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025 Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? 2025 Hudutsuz Sevda bu hafta yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.