Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 ulusal muhafız askerinin yaralandığı öğrenilirken, saldırgan kaçtı.
BEYAZ SARAY YAKINLARINDA SİLAHLI SALDIRI
2 ASKER YARALANDI
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'den açıklama geldi. Noem, saldırıda iki askerin vurulduğunu belirtti.
Ayrıntılar geliyor...