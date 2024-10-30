ABD'de Başkanlık seçimlerinde 51 milyondan fazla erken oy kullanıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine bir hafta kala erken oy kullanım sayısı rekor düzeye ulaştı. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın açıkladığı son verilere göre, 51 milyondan fazla Amerikalı seçmen şimdiden oyunu kullanmış durumda.

Erken oy kullanma sisteminin uygulandığı eyaletlerde seçmenler iki farklı yöntemle oylarını kullanabiliyor. Verilere göre 24 milyondan fazla seçmen posta yoluyla, yaklaşık 27 milyon seçmen ise seçim merkezlerine giderek şahsen oy kullandı.

Bu yüksek katılım, Amerikan seçmenlerinin demokratik sürece olan ilgisini ve seçimlerin önemini gösteriyor. Uzmanlar, seçimlere bir hafta kala erken oy sayısının bu kadar yüksek olmasını, seçmenlerin tercihlerini erkenden belirlediğinin bir işareti olarak yorumluyor.

Seçim gözlemcileri, kalan sürede erken oy sayısının daha da artabileceğini belirtiyor. Bu yoğun katılımın seçim sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği düşünülüyor.

Erken oy kullanma sistemi, seçmenlere oy verme konusunda esneklik sağlarken, seçim günü oluşabilecek yoğunluğu da azaltıyor. Bu sistem aynı zamanda daha fazla vatandaşın demokratik sürece katılmasını teşvik ediyor.

Bu yılki başkanlık seçimlerinde görülen rekor düzeydeki erken oy katılımı, Amerikan demokrasisinin gelişimi ve seçmenlerin siyasi sürece olan ilgisinin artması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.