Üye Girişi
Haberler

ABD'de Başkanlık Seçimi İçin Erken Oy Kullanma Süreci Başladı

ABD'de Başkanlık Seçimi İçin Erken Oy Kullanma Süreci Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine erken oy verme süreci başladı. Şu ana kadar 9 milyona yakın kişi oy kullandı. En fazla oy kullanılan eyaletler arasında Kaliforniya, Michigan ve Florida öne çıkıyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine günler kala birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana kadar 9 milyona yakın kişi oy kullandı.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın verilerine göre 8,8 milyondan fazla kişi oy kullandı. Posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 55 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği belirtildi. İlk belirlemelere göre, Kaliforniya eyaleti 904 bin, Michigan eyaleti 857 bin, Florida 833 bin ve Virginia eyaleti 815 bin ile erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Kaliforniya Michigan Politika Florida Dünya

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı

 Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk

6 kişiye mezar olan otobüsün şoföründen ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.