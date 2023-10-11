ABD'de Askeri Malzeme Taşıyan Tren Raydan Çıktı

ABD'de askeri malzeme taşıyan bir tren, Colorado Springs kenti yakınlarında raydan çıktı. Trenin vagonlarında askeri araç ve teçhizat bulunuyordu, ancak silah ya da tehlikeli madde yoktu. Olayda yaralanan olmadığı ve kaza nedeninin araştırıldığı belirtildi.

KKTV yayınından alınan ekran görüntüsünde, ABD'nin batısındaki Colorado eyaletinin Colorado Springs kenti yakınlarında raydan çıkan askeri teçhizat yüklü trenin vagonları görülüyor, 9 Ekim 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Raydan çıkan trende askeri araç ve teçhizat bulunuyordu, silah ya da tehlikeli madde yoktu.

LOS ANGELES, 10 Ekim (Xinhua) -- ABD'de askeri malzeme taşıyan bir tren, Pazartesi günü akşam saatlerinde ülkenin batısındaki Colorado eyaletinin Colorado Springs kenti yakınlarında raydan çıktı.

CBS'e bağlı Colorado Springs'teki televizyon kanalı KKTV'nin Salı günkü haberine göre, Kaliforniya'dan Colorado Springs'in hemen dışındaki Fort Carson askeri tesisine gitmekte olan trenin en az 13 vagonu Pazartesi günü yerel saatle 17.50 sularında raydan çıktı ve 5 vagon büyük hasar gördü.

Habere göre, Fort Carson yetkilileri raydan çıkan trenin vagonlarında askeri araç ve teçhizatın bulunduğunu söyledi. Yetkililer KKTV'ye yaptıkları açıklamada, trende silah ya da tehlikeli madde bulunmadığını teyit etti.

Haberde, olayda yaralanan olmadığı ve kaza nedeninin araştırıldığı belirtildi.