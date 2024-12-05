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ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

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ABD'de Kaliforniya'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tsunami uyarısı yaptı. Yetkililer, tsunami dalgalarının 12.00'den sonra karaya ulaşması beklendiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun yaptığı duyuruya göre; ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaliforniya'ya bağlı kuzeydeki Humbot bölgesinin açıklarında meydana gelen deprem üzerine National Weather Service (NWS) tarafından Kaliforniya ve Oregon eyaletlerinde tsunami uyarısı yapıldı.

TSUNAMİ UYARISI BÖLGEYİ ALARMA GEÇİRDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10.44 (TSİ 21.44) sularında sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Kaliforniya'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı. ABD'nin en büyük eyaleti Kaliforniya'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi. Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.

TSUNAMİ DALGALARI NE ZAMAN KARAYA ULAŞACAK?

USGS, 7.0 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra Santa Rosa şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeyindeki Cobb yakınlarında ise 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini açıkladı. Tsunami dalgalarının 12.00'den sonra karaya ulaşması bekleniyor. Ulusal Tsunami Merkezi, ABD'nin batı kıyısı boyunca Oregon eyaletindeki Dunes City'den başlayarak California'daki San Francisco ve San Jose'ye kadar uzanan 643 kilometre uzunluğundaki bir bölge için tsunami uyarısı yayınladı. Tsunami dalgalarının San Francisco'ya yerel saatle 12.10'da ulaşmasının beklendiği duyuruldu. Ulusal Hava Durumu Servisi, kıyı bölgesinde bulunan vatandaşlara iç bölgelerdeki yüksek alanlara doğru hareket etme çağrısında bulundu. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıPerwer:

Bir depremle Amerika kıtası yok olsaydı çok güzel olacaktı.

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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

12 şiddetin falan olsa üzülmem

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

inşallah tekrar 8 büyüklüğünde olur, yıkılsın şeytaniler

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Haber YorumlarıMerxas:

Türkiye de olsa taş taş üstünde kalmazdı. adamlar sadece tsunami uyarısı yapıyor.. ve California yüksek gökdelenlerin olduğu bir şehir.

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

geliyor gelmekte olan hazırlıklı olun

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Haber YorumlarıMahmut Çevik:

Hadi bakalım inşallah

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Haber YorumlarıÖmer Mr:

adamlar tek katlı evlerde yasiyorlar umurlarinda olmuyor. bizim gibi deprem bolgeleri 15 katli binalarla dolu değil sonucta

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

hadi bakalim

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Haber Yorumları?í???:

hadi hayırlısı :)

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Bu sefer de kendilerine mi haarp atmışlar.Böyle salak şeylere inanan insanlar var..

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