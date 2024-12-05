ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun yaptığı duyuruya göre; ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaliforniya'ya bağlı kuzeydeki Humbot bölgesinin açıklarında meydana gelen deprem üzerine National Weather Service (NWS) tarafından Kaliforniya ve Oregon eyaletlerinde tsunami uyarısı yapıldı.

TSUNAMİ UYARISI BÖLGEYİ ALARMA GEÇİRDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10.44 (TSİ 21.44) sularında sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Kaliforniya'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı. ABD'nin en büyük eyaleti Kaliforniya'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi. Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.

TSUNAMİ DALGALARI NE ZAMAN KARAYA ULAŞACAK?

USGS, 7.0 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra Santa Rosa şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeyindeki Cobb yakınlarında ise 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini açıkladı. Tsunami dalgalarının 12.00'den sonra karaya ulaşması bekleniyor. Ulusal Tsunami Merkezi, ABD'nin batı kıyısı boyunca Oregon eyaletindeki Dunes City'den başlayarak California'daki San Francisco ve San Jose'ye kadar uzanan 643 kilometre uzunluğundaki bir bölge için tsunami uyarısı yayınladı. Tsunami dalgalarının San Francisco'ya yerel saatle 12.10'da ulaşmasının beklendiği duyuruldu. Ulusal Hava Durumu Servisi, kıyı bölgesinde bulunan vatandaşlara iç bölgelerdeki yüksek alanlara doğru hareket etme çağrısında bulundu. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.