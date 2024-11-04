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ABD'de 60. Başkanlık Seçimleri Yarın Başlıyor

ABD'de 60. Başkanlık Seçimleri Yarın Başlıyor
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ABD'de Demokratlar'ın adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasındaki başkanlık seçimi yarın düzenlenecek. 78 milyon seçmenin erken oy kullandığı seçimlerde, oy verme işlemleri yerel saatle 06.00'da başlayacak ve Florida'da Trump, Howard Üniversitesi'nde de Harris, seçim sonuçlarını takip edecek.

ABD'de 60. başkanlık seçimleri yarın yapılacak.

ABD'de Demokratların adayı başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump arasındaki başkanlık yarışında sona yaklaşıldı. Kazanan aday, göreve Ocak 2025'te başlayacak ve Beyaz Saray'da dört yıl geçirecek.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı, ABD genelinde 78 milyon seçmenin erken oy kullandığını açıkladı. 240 milyondan fazla kayıtlı seçmene sahip olan ülkede, erken oy kullananların yaklaşık 43 milyonunun sandıklara giderek oy verdiği, 35 milyon seçmenin ise posta yoluyla oyunu gönderdiği bildirildi.

ABD'de yarın yapılacak 60. başkanlık seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemleri yerel saatle 06.00'da başlayacak ve New York'ta saat 21.00'de sona erecek. Oylar, her eyalette kendi sandıkları kapandıktan sonra sayılacak.

Seçim gününe kadar salıncak eyaletlerdeki kampanyalarına devam edecek adaylardan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, seçim gecesini Florida'nın West Palm Beach kentindeki kampanya merkezinde takip edeceği, Rakibi Kamala Harris'in ise mezun olduğu Howard Üniversitesi'nde ekibiyle izleyeceği kaydedildi.

Seçimin galibi, ilk sonuçlara göre yarın gece açıklanacak fakat kesin sonuçların uzun süre belli olmaması da göz önünde bulunduruluyor. 2020 yılındaki seçimlerde, Joe Biden için sonuç, 3 Kasım oylamasından dört gün sonra, Pennsylvania'nın sonucu onaylandıktan sonra açıklandı.

Bir önceki seçimde sonucu kabul etmeyen Trump'ın destekçileri, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na saldırıda bulundu. Yetkililer, bu saldırıya benzer olayların yaşanmasından endişe ettiği için başkent Washington'da, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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