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ABD'de 842 binden fazla hanede elektrik kesildi

ABD'de 842 binden fazla hanede elektrik kesildi
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ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde aşırı sıcaklar nedeniyle 842 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Başkent Washington'daki kutlamalar şiddetli fırtına nedeniyle yarıda kesilirken, Başkan Trump konuşmasını yapacağını duyurdu.

ABD'de 250'nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde 842 binden fazla hane aşırı sıcaklar nedeniyle elektriksiz kaldı.

ABD'de elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage internet sitesine göre, bazı eyaletlerde 842 binden fazla eve aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik verilemedi. Başkent Washington'da ise ülkenin kuruluşunun 250'nci yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları şiddetli fırtına nedeniyle yarıda kesildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava koşulları ne olursa olsun program kapsamında konuşmasını yapacağını açıkladı. Trump, "Fırtınalar her duruma şans, ayrıca olayları biraz daha heyecanlı hale getirirler. Bekleyeceğiz, saat 2.00 veya bir saat sonra olması fark etmez. Ne olursa olsun orada olacağım. Yağmurun 250'nci yıl kutlamalarımızı engellemesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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