Abd, Mıt ve Brown Üniversitesi Saldırılarının Ardından Green Card Programını Durdurdu

(ANKARA) - Abd Dışişleri Bakanlığı, Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı ve bir Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörünün öldürülmesinin ardından "Green Card" olarak bilinen Çeşitlilik Göçmen Vizesi kapsamındaki tüm vize basımlarını durdurdu.

ABD, ikinci bir karara kadar Green Card vize basımlarını durdurduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "söz konusu saldırıların şüphelisinin ABD'ye Çeşitlilik Göçmen Vizesi programı aracılığıyla giriş yapmış biri olduğunun düşünülmesi üzerine bu kararın alındığı" bildirildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "Bu duraklama, Bakanlığın Çeşitlilik Göçmen Vizesi programındaki güvenlik taraması ve soruşturma protokollerini gözden geçirmesine olanak tanıyacaktır" denildi. İnceleme sürecinin, "kurayla seçilen yabancıların kimlik tespitindeki olası güvenlik açıklarını gidermeyi ve adayların ulusal güvenlik veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmadığından emin olunmasını hedeflediği" belirtildi.

Bakanlık, süreç devam ederken başvuru sahiplerinin vize başvurusu yapmaya ve mülakatlara katılmaya devam edebileceğini kaydetti. Mevcut randevuların genel olarak iptal edilmeyeceği veya ertelenmeyeceği belirtilirken, "inceleme süreci tamamlanana kadar hiçbir adaya vize basılmayacağı" bildirildi.

Brown Üniversitesi ve MIT profesörü saldırganının "Green Card" sahibi olduğu ortaya çıkmıştı

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık günü silahlı saldırı meydana gelmişti. Sınavların yapıldığı binaya öğle saatlerinde giren saldırgan, bir sınıfta ateş açmıştı. Olayda iki öğrenci yaşamını yitirirken, dokuz öğrenci ise yaralanmıştı. Yaralanan öğrencilerden altısının tedavisine devam edildiği bildirildi.

Boston'da ise MIT profesörü Nuno FG Loureiro'yu vurularak hayatını kaybetmişti. Profesörü öldüren kişinin, Brown Üniversitesi saldırganı ile aynı olduğu polis ekipleri tarafından doğrulanmıştı.

Saldırıların ardından ölü bulunan Portekizli şüphelinin, ülkeye 2017 yılında "Green Card" programı aracılığıyla giriş yaptığı belirtilmişti.