Haberler

Abd, Mıt ve Brown Üniversitesi Saldırılarının Ardından Green Card Programını Durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı ve MIT profesörünün öldürülmesi sonrası 'Green Card' olarak adlandırılan Çeşitlilik Göçmen Vizesi başvurularını geçici olarak durdurma kararı aldı.

(ANKARA) - Abd Dışişleri Bakanlığı, Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı ve bir Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörünün öldürülmesinin ardından "Green Card" olarak bilinen Çeşitlilik Göçmen Vizesi kapsamındaki tüm vize basımlarını durdurdu.

ABD, ikinci bir karara kadar Green Card vize basımlarını durdurduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "söz konusu saldırıların şüphelisinin ABD'ye Çeşitlilik Göçmen Vizesi programı aracılığıyla giriş yapmış biri olduğunun düşünülmesi üzerine bu kararın alındığı" bildirildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "Bu duraklama, Bakanlığın Çeşitlilik Göçmen Vizesi programındaki güvenlik taraması ve soruşturma protokollerini gözden geçirmesine olanak tanıyacaktır" denildi. İnceleme sürecinin, "kurayla seçilen yabancıların kimlik tespitindeki olası güvenlik açıklarını gidermeyi ve adayların ulusal güvenlik veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmadığından emin olunmasını hedeflediği" belirtildi.

Bakanlık, süreç devam ederken başvuru sahiplerinin vize başvurusu yapmaya ve mülakatlara katılmaya devam edebileceğini kaydetti. Mevcut randevuların genel olarak iptal edilmeyeceği veya ertelenmeyeceği belirtilirken, "inceleme süreci tamamlanana kadar hiçbir adaya vize basılmayacağı" bildirildi.

Brown Üniversitesi ve MIT profesörü saldırganının "Green Card" sahibi olduğu ortaya çıkmıştı

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık günü silahlı saldırı meydana gelmişti. Sınavların yapıldığı binaya öğle saatlerinde giren saldırgan, bir sınıfta ateş açmıştı. Olayda iki öğrenci yaşamını yitirirken, dokuz öğrenci ise yaralanmıştı. Yaralanan öğrencilerden altısının tedavisine devam edildiği bildirildi.

Boston'da ise MIT profesörü Nuno FG Loureiro'yu vurularak hayatını kaybetmişti. Profesörü öldüren kişinin, Brown Üniversitesi saldırganı ile aynı olduğu polis ekipleri tarafından doğrulanmıştı.

Saldırıların ardından ölü bulunan Portekizli şüphelinin, ülkeye 2017 yılında "Green Card" programı aracılığıyla giriş yaptığı belirtilmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani