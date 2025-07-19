ABD Büyükelçisi duyurdu! İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı

ABD Büyükelçisi duyurdu! İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail ve Suriye arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail ve Suriye arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

İsrail'in geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik başlattığı saldırılarda sıcak bir gelişme yaşandı. İki ülke arasında ateşkes sağlandı.

ABD BÜYÜKELÇİSİ AÇIKLADI

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail ve Suriye arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
Fenerbahçe ve Beşiktaş derken Kerem Aktürkoğlu'na dev talip

Fenerbahçe ve Beşiktaş derken Kerem'e dev talip
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi

Abdullah Gül, İngiltere Kralı ile bir arada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.