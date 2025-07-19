ABD Büyükelçisi duyurdu! İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail ve Suriye arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail ve Suriye arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
İsrail'in geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik başlattığı saldırılarda sıcak bir gelişme yaşandı. İki ülke arasında ateşkes sağlandı.
ABD BÜYÜKELÇİSİ AÇIKLADI
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail ve Suriye arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI
Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.
İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.
İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.