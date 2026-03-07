Haberler

ABD bombardıman uçağı İngiltere'ye indi

ABD bombardıman uçağı İngiltere'ye indi Haber Videosunu İzle
ABD bombardıman uçağı İngiltere'ye indi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'ye ait B-1 Lancer stratejik bombardıman uçağı, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford üssüne konuşlandırıldı. Gelişme, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ABD'nin İran'daki füze sahalarına yönelik operasyonlarda İngiliz üslerinin kullanılmasına izin vermesinin ardından gerçekleşti.

ABD'ye ait B-1 Lancer tipi stratejik bombardıman uçağı, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Fairford hava üssüne indi. Yaklaşık 44 metre uzunluğundaki uzun menzilli bombardıman uçağının Cuma akşamı üsse ulaştığı bildirildi.

GÜNDEM YARATAN ADIM

ABD'nin en önemli uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarından biri olan B-1 Lancer'ın bölgeye konuşlandırılması, İran ile yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde dikkat çekti.

STARMER'IN KARARI TARTIŞMA YARATTI

Uçağın gelişi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, ABD'nin İran'a ait füze sahalarına yönelik savunma amaçlı operasyonlarda İngiltere'deki askeri üsleri kullanmasına izin vermesinin ardından gerçekleşti.

ABD bombardıman uçağı İngiltere'ye indi

Gelişme İngiltere'de siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve bazı İngiliz siyasetçiler, Starmer hükümetini ABD'ye üs kullanım izni verme konusunda gecikmekle eleştirdi. Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch da hükümete yönelttiği eleştirilerde bu gecikmeye dikkat çekti.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Başbakan Keir Starmer ise eleştirilere yanıt vererek karar sürecini savundu. Starmer, olası bir askeri müdahalenin hukuki açıdan tartışmalı olabileceğini ve yeterince hazırlanmış, uygulanabilir bir plan bulunmadığını ifade etti. Bu nedenle üs kullanımına ilişkin izin sürecinin dikkatle değerlendirildiğini belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu

Gaf mı itiraf mı? Savaştıkları İran için sarf ettiği sözler olay oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı
Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin

Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde